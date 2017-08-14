Ростовчанина подозревают в убийстве брата

В отношении ростовчанина 19070 года рождения следствием возбуждено уголовное дело. Он подозревается в убийстве собственного брата. По предварительной информации следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области, 11 августа подозреваемый дома у своего брата распивал с ним спиртные напитки. Между ними возник конфликт, в результате которого брат задушил брата. Затем мужчина перенес тело родственника, чтобы скрыть преступление — якобы тот скончался сам. Но уже на следующий день подозреваемый сам сдался в полицию. Все обстоятельств совершенного преступления выясняются, подчеркнули в ведомстве.