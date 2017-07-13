Ростовчанку, сбросившую дочку с лестницы в поликлинике, признали невменяемой

Ростовчанку, сбросившую 5-летнюю дочку с лестницы в поликлинике, признали невменяемой.

«В ходе расследования уголовного дела женщине проведена судебно-психиатрическая экспертиза, в соответствии с которой у нее обнаружено психическое заболевание, лишающее ее возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий», — говорится в официальном сообщении следственного управления Следственного комитета России по Ростовской области.

Трагедия произошла 16 мая Ростове, во взрослой поликлинике городской больницы имени Семашко. Женщина сбросила ребёнка в лестничный проем. Малышка получила множественные травмы, в том числе переломы костей черепа. После происшествия женщину арестовали и возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего».