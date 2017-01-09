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ПРОИСШЕСТВИЯ

Ростове задержали мужчину за хранение наркотиков в крупном размере

11:23 Понедельник, 09.01.2017

В Ворошиловском районе Ростова-на-Дону сотрудники полиции задержали подозрительного гражданина. Во время личного обыска у него обнаружили и изъяли около трех граммов синтетического наркотика. 38-летнего мужчину доставили в дежурную часть. Сейчас в его отношении возбуждено уголовное дело за хранение в крупном размере.

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василий 09.01.2017

Не тех ловите, казнокрадов, взяточников, производителей палённой водки и их крышевателей лучше ловите