Ростове задержали мужчину за хранение наркотиков в крупном размере
В Ворошиловском районе Ростова-на-Дону сотрудники полиции задержали подозрительного гражданина. Во время личного обыска у него обнаружили и изъяли около трех граммов синтетического наркотика. 38-летнего мужчину доставили в дежурную часть. Сейчас в его отношении возбуждено уголовное дело за хранение в крупном размере.
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Не тех ловите, казнокрадов, взяточников, производителей палённой водки и их крышевателей лучше ловите