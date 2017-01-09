Ростове задержали мужчину за хранение наркотиков в крупном размере

В Ворошиловском районе Ростова-на-Дону сотрудники полиции задержали подозрительного гражданина. Во время личного обыска у него обнаружили и изъяли около трех граммов синтетического наркотика. 38-летнего мужчину доставили в дежурную часть. Сейчас в его отношении возбуждено уголовное дело за хранение в крупном размере.