Ростовские полицейские изъяли у мужчины более килограмма наркотиков

В Ростове-на-Дону дома у 21-летнего мужчины во время обыска обнаружили и изъяли 22 полиэтиленовых свертка с синтетическими наркотиками. Всего под кроватью злоумышленник прятал более одного килограмма запрещенного вещества, что считается крупным размером партии. Об этом сообщили в пресс-службе донского управления МВД. Теперь в отношении задержанного возбуждено уголовное дело.