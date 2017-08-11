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ПРОИСШЕСТВИЯ

Ростовские полицейские изъяли у мужчины более килограмма наркотиков

13:03 Пятница, 11.08.2017

В Ростове-на-Дону дома у 21-летнего мужчины во время обыска обнаружили и изъяли 22 полиэтиленовых свертка с синтетическими наркотиками. Всего под кроватью злоумышленник прятал более одного килограмма запрещенного вещества, что считается крупным размером партии. Об этом сообщили в пресс-службе донского управления МВД. Теперь в отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

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