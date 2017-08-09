Ростовские полицейские разыскивают без вести пропавшего мужчину

Ростовские полицейские разыскивают пропавшего без вести Руслана Агакшиева 1982 года рождения, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Приметы: на вид 35 лет, рост 180, худощавого телосложения, глаза карие, волосы черные, короткие.

Если вам что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, просьба сообщить по телефонам: 8 (863) 249-43-20 или 02.