Ростовские полицейские вернули 4-летнего малыша в семью

Ростовские полицейские отыскали родственников 4-летнего мальчика, которого сегодня, 9 июля, нашли на автозаправочной станции.

Как рассказали в пресс-службе донского управления МВД, после того, как малыш оказался в безопасности, сразу же были опрошены возможные свидетели и очевидцы. Через некоторое время, на распространенную в СМИ, ориентировку откликнулись знакомые семьи. Оказалось, что ребенок самостоятельно покинул дом пока его бабушка спала. Правоохранители вернули ребенка домой, а также провели профилактическую беседу.