Ростовские полицейские задержали мужчину за хранение героина в крупном размере

В Советском районе Ростова-на-Дону за хранение наркотиков задержан 38-летний мужчина.

Подозрительного гражданина правоохранители заметили около одного из домов на улице Каширской. Во время личного обыска у него обнаружили и изъяли почти шесть граммов героина, что считается крупным размером. Сейчас, по данным пресс-службы донского главка МВД, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.