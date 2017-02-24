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ПРОИСШЕСТВИЯ

Ростовские полицейские задержали мужчину за хранение героина в крупном размере

11:49 Пятница, 24.02.2017

В Советском районе Ростова-на-Дону за хранение наркотиков задержан 38-летний мужчина.

Подозрительного гражданина правоохранители заметили около одного из домов на улице Каширской. Во время личного обыска у него обнаружили и изъяли почти шесть граммов героина, что считается крупным размером. Сейчас, по данным пресс-службы донского главка МВД, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

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