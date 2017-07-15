Ростовские полицейские задержали организатора наркопритона
В Октябрьском районе Ростова-на-Дону по подозрению в организации наркопритона задержан 47-летний местный житель. В донском управлении МВД сообщили, что дома у мужчины нашли и изъяли соль и спайс. Также полицейские установили постоянных посетителей.
Ранее ростовчанин привлекался к уголовной ответственности за мошенничество, кражу и хранение запрещенных веществ. Сейчас в его отношении возбуждено уголовное дело.
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