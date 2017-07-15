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ПРОИСШЕСТВИЯ

Ростовские полицейские задержали организатора наркопритона

15:39 Суббота, 15.07.2017

В Октябрьском районе Ростова-на-Дону по подозрению в организации наркопритона задержан 47-летний местный житель. В донском управлении МВД сообщили, что дома у мужчины нашли и изъяли соль и спайс. Также полицейские установили постоянных посетителей.

Ранее ростовчанин привлекался к уголовной ответственности за мошенничество, кражу и хранение запрещенных веществ. Сейчас в его отношении возбуждено уголовное дело.

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