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ПРОИСШЕСТВИЯ

Ростовские полицейские задержали организаторов наркопритона

13:32 Пятница, 03.02.2017

В одной из ростовских многоэтажек сотрудники полиции задержали организаторов наркопритона. Как сообщает пресс-служба донского управления МВД, на соседа правоохранителям пожаловались жильцы.

Они рассказали, что в квартиру к нему часто приходили наркозависимые, которые нарушали тишину. Ситуация пугала людей, они переживали за своих родных и близких.

Сотрудники полиции провели расследование и выяснили, что 45-летний гражданин вместе с 29-летним знакомым организовали и содержали притон. Их сразу же задержали. В квартире во время обыска обнаружили и изъяли дезоморфин и n-метилэфедрон в крупном размере. Сейчас в отношении мужчин возбуждено уголовное дело.

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