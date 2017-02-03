Ростовские полицейские задержали организаторов наркопритона
В одной из ростовских многоэтажек сотрудники полиции задержали организаторов наркопритона. Как сообщает пресс-служба донского управления МВД, на соседа правоохранителям пожаловались жильцы.
Они рассказали, что в квартиру к нему часто приходили наркозависимые, которые нарушали тишину. Ситуация пугала людей, они переживали за своих родных и близких.
Сотрудники полиции провели расследование и выяснили, что 45-летний гражданин вместе с 29-летним знакомым организовали и содержали притон. Их сразу же задержали. В квартире во время обыска обнаружили и изъяли дезоморфин и n-метилэфедрон в крупном размере. Сейчас в отношении мужчин возбуждено уголовное дело.
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