Ростовские таможенники обнаружили канал незаконного вывода капиталов из страны

Таможенники в ходе проверки обнаружили у ростовской фирмы фиктивные контракты на 25 миллионов долларов США, заключенные с зарубежными фирмами. Сегодня об этом сообщило Южное таможенное управление.

По данным ведомства, общество с ограниченной ответственностью заключило с рядом фирм-резидентов Кипра и Великобритании внешнеторговые контракты на поставку в Российскую Федерацию товаров. Ростовская фирма произвела предоплату в общей сумме, превышающей 25 миллионов долларов США, но указанные в контрактах товары в Росси ввезены не были. «Общество с ограниченной ответственностью в спешном порядке сменило адрес местонахождения на другой регион страны, впоследствии реорганизовавшись в форме присоединения к другому юридическому лицу», — говорится в официальном сообщении.

В отношении руководителя ростовской фирмы возбуждены уголовные дела по статье «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.