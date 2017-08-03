Ростовские «целительницы» воровали у пенсионерок деньги

Ростовские полицейские разыскивают граждан, пострадавших от рук мошенниц. Как рассказали в донском Главке, женщины обманным путем входили в доверие пенсионерок, обещая вылечить от болезней при помощи магического обряда. Последний проводился с использованием денег потерпевших, которые потом незаметно подменялись на бумажки. По данным правоохранителей, в общей сложности лжецелительницы похитили около 700 тысяч рублей.

«В отношении задержанных возбуждено уголовное дело. Они заключены под стражу. Ранее одна из гражданок была трижды судима за совершение аналогичных преступлений. Если вам что-либо известно о противоправных действиях подозреваемых, сообщите в полицию по телефонам 8(863)249-20-60″, — говорит дежурный офицер отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Ростовской области Денис Фисенко.