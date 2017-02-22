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ПРОИСШЕСТВИЯ

Ростовский полицейский отговорил мужчину от суицида

16:11 Среда, 22.02.2017

Ростовский полицейский спас мужчину, который пытался покончить жизнь самоубийством. Жителя донской столицы около полуночи на крыше 10-этажки заметили люди и позвонили в МВД.

Правоохранители быстро приехали на место происшествия. Соседи рассказали им о том, что мужчина был расстроен тяжелым материальным положением, в котором оказался.

К нему поднялся майор полиции Григорий Ткачев. Он завязал разговор с ростовчанином, убеждая его в том, что все наладится. После этих слов мужчина задумался. Григорий Такчев воспользовался моментом и оттащил от его от края карниза, а затем передал медикам.

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