Ростовский полицейский отговорил мужчину от суицида

Ростовский полицейский спас мужчину, который пытался покончить жизнь самоубийством. Жителя донской столицы около полуночи на крыше 10-этажки заметили люди и позвонили в МВД.

Правоохранители быстро приехали на место происшествия. Соседи рассказали им о том, что мужчина был расстроен тяжелым материальным положением, в котором оказался.

К нему поднялся майор полиции Григорий Ткачев. Он завязал разговор с ростовчанином, убеждая его в том, что все наладится. После этих слов мужчина задумался. Григорий Такчев воспользовался моментом и оттащил от его от края карниза, а затем передал медикам.