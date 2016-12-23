Ростовский предприниматель продавал водку с метанолом

В Ростове осудили предпринимателя, который продавал в одном из своих магазинов опасный для здоровья алкоголь. Как сообщили в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области, осужденный приобрел для продажи два ящика водки без документов. После этого он успел продать часть опасной продукции населению.

Проведенная экспертиза установила, что изъятые из продажи жидкости содержат токсичную микропримесь (метиловый спирт (метанол)), представляющую опасность для жизни и здоровья человека, в концентрации, превышающей допустимую норму для водок и водок особых. Суд вынес предпринимателю наказание в виде штрафа в размере 180 тысяч рублей.