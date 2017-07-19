Ростовский предприниматель возместил нанесенный окружающей среде ущерб
Ростовский предприниматель Айказ Саядян возместил нанесенный окружающей среде ущерб почти в 500 тысяч рублей. Такого приговора в суде удалось добилось Минприроды Дона. Причем, как сообщают в ведомстве, это прецедент не только для донского региона, но и для страны в целом.
Напомним, год назад в управление экологического надзора начали поступать многочисленные коллективные жалобы жителей Ливенцовки на невыносимый запах. По мнению людей, его источником был завод по производству кровельных материалов бизнесмена Саядяна. После судебных разбирательств последний был приговорен к лишению свободы и компенсации причинённого ущерба.
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