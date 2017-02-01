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ПРОИСШЕСТВИЯ

‘Ростовское парковочное пространство’ направило иск к департаменту автодорог

10:11 Среда, 01.02.2017

Как сообщает РБК, компания намерена обязать ведомство предоставить доступ к улично-дорожной сети и устранить препятствия в центре Ростова. Кроме того, она просит установить дорожные знаки «Остановка запрещена» в соответствии с проектом организации дорожного движения.

Предварительное судебное заседание Арбитражного суда состоится 1 марта. Напомним, в конце прошлого года департамент автомобильных дорог подал в суд на «Ростовское парковочное пространство» из-за нарушений сроков введения парковочных мест в донской столице.

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Петя 01.02.2017

Думается, скоро к самой РПП предъявят иск за оказание навязанных услуг.