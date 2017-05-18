Ростовское УФАС: «Росгосстрах» оштрафован на 19 миллионов рублей
16:30 Среда, 17.05.20172
За нарушение закона «О защите конкуренции» ПАО «СК «Росгосстрах» и индивидуальный предприниматель выплатят в федеральный бюджет крупную сумму. Об этом сообщают в Ростовском УФАС.
Так между страховщиком и клиентом был заключен договор ОСАГО. Отметим, что это можно было делать только в том случае, если будет предоставлен перечень документов, в том числе диагностическая карту. Если она отсутствует страховщик обязан отказать в заключении договора. В данной же ситуации эти правила не были соблюдены.
По итогам рассмотрения нарушители были оштрафованы. ПАО «СК «Росгосстрах» выплатит 19 миллионов 398 тысяч 450,76 рублей, индивидуальный предприниматель — 15 миллионов 345 тысяч 887 рублей.
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Хотелось бы узнать, куда ушли деньги, которые были уплачены по страхованию за 90-е годы.
Самая гадкая страховая компания………..