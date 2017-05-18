Ростовское УФАС: «Росгосстрах» оштрафован на 19 миллионов рублей

За нарушение закона «О защите конкуренции» ПАО «СК «Росгосстрах» и индивидуальный предприниматель выплатят в федеральный бюджет крупную сумму. Об этом сообщают в Ростовском УФАС.

Так между страховщиком и клиентом был заключен договор ОСАГО. Отметим, что это можно было делать только в том случае, если будет предоставлен перечень документов, в том числе диагностическая карту. Если она отсутствует страховщик обязан отказать в заключении договора. В данной же ситуации эти правила не были соблюдены.

По итогам рассмотрения нарушители были оштрафованы. ПАО «СК «Росгосстрах» выплатит 19 миллионов 398 тысяч 450,76 рублей, индивидуальный предприниматель — 15 миллионов 345 тысяч 887 рублей.