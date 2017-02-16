Самолет ‘Ростов — Москва’ после проверки систем вылетел в пункт назначения

Сегодня ночью самолет «Ростов-Москва» после шестичасовой задержки все-таки улетел в пункт назначения. Лайнер с пассажирами на борту должен был отправиться в Домодедово еще вчера вечером. Однако при разгоне в машине сработала сигнализация. Экипаж принял решение вернуться к аэрогавань до устранения причины технических неполадок.