Самолет ‘Ростов — Москва’ после проверки систем вылетел в пункт назначения
Сегодня ночью самолет «Ростов-Москва» после шестичасовой задержки все-таки улетел в пункт назначения. Лайнер с пассажирами на борту должен был отправиться в Домодедово еще вчера вечером. Однако при разгоне в машине сработала сигнализация. Экипаж принял решение вернуться к аэрогавань до устранения причины технических неполадок.
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