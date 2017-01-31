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ПРОИСШЕСТВИЯ

Самолет, следовавший из Ростова в Санкт-Петербург, экстренно сел в Воронеже

17:29 Вторник, 31.01.2017

Самолёт «Ростов — Санкт-Петербург» авиакомпании «Россия» совершил вынужденную посадку в Воронеже. У одной из пассажирок случился сердечный приступ. Женщина потеряла сознание. После того как судно приземлилось, врачи клинического центра медицины катастроф стабилизировали состояние путешественницы. Продолжить полёт она отказалась. Сотрудники аэропорта отвезли женщину на вокзал, откуда она поехала поездом. Самолет после дозаправки вылетел в Петербург.

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