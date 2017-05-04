Сегодня суд огласит решение по делу Александра Хуруджи

Решение по делу донского бизнесмена Александра Хуруджи должен огласить сегодня Ворошиловский районный суд. Напомним, владельца компании «Энергия» обвиняют в мошенничестве и хищении у компании «МРСК Юга» около 500 миллионов рублей. Разбирательство длится уже более двух лет, предприниматель свою вину полностью отрицает. Помимо Александра Хуруджи — основного акционера компании «Энергия» — на скамье подсудимых находится также её бывший гендиректор Сергей Конопский.