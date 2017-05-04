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ПРОИСШЕСТВИЯ

Сегодня суд огласит решение по делу Александра Хуруджи

9:54 Среда, 03.05.20172

Решение по делу донского бизнесмена Александра Хуруджи должен огласить сегодня Ворошиловский районный суд. Напомним, владельца компании «Энергия» обвиняют в мошенничестве и хищении у компании «МРСК Юга» около 500 миллионов рублей. Разбирательство длится уже более двух лет, предприниматель свою вину полностью отрицает. Помимо Александра Хуруджи — основного акционера компании «Энергия» — на скамье подсудимых находится также её бывший гендиректор Сергей Конопский.

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Елена 03.05.2017

Да здравствует наш суд! Самый гуманный суд в мире! Воруйте, граждане, да побольше!

Александра 04.05.2017

ВОТ ЭТО ДААА! НЕТ НИ СЛОВ, НИ ЭМОЦИЙ.