Сегодня суд огласит решение по делу Александра Хуруджи
9:54 Среда, 03.05.20172
Решение по делу донского бизнесмена Александра Хуруджи должен огласить сегодня Ворошиловский районный суд. Напомним, владельца компании «Энергия» обвиняют в мошенничестве и хищении у компании «МРСК Юга» около 500 миллионов рублей. Разбирательство длится уже более двух лет, предприниматель свою вину полностью отрицает. Помимо Александра Хуруджи — основного акционера компании «Энергия» — на скамье подсудимых находится также её бывший гендиректор Сергей Конопский.
Комментарии
Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.
Да здравствует наш суд! Самый гуманный суд в мире! Воруйте, граждане, да побольше!
ВОТ ЭТО ДААА! НЕТ НИ СЛОВ, НИ ЭМОЦИЙ.