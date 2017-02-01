Семейную пару, укравших бытовую технику, задержали на КПП ‘Матвеев Курган’

Сотрудники Пограничного управления региона задержали на КПП «Матвеев Курган» семейную пару, которая подозревается в многочисленных кражах бытовой техники. По информации пресс-службы ведомства, гражданин России и гражданка Украины совершили несколько краж из магазинов бытовой техники в Таганроге. Пара пыталась перебраться в соседнее государство, чтобы избежать уголовной ответственности за совершенные преступления. Подозреваемых удалось задержать. Как отмечают в региональном погрануправлении, подобные случаи побегов через Ростовскую область происходят достаточно часто.

«В истекшем 2016 году донскими пограничниками при попытке пересечения границы было задержано порядка 400 лиц, находящихся в розыске, через границу не пропущено по различным основаниям более 1,2 тыс. человек. Многие из них попытались пересечь границу нелегально, при этом обращаясь за помощью и к местным жителям приграничья», — рассказали в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области.