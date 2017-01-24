Серьезное ДТП произошло в Ростове на Профсоюзной

Десятки людей стали свидетелями спасательной операции, которую провели сотрудники МЧС в Ростове-на-Дону, чтобы вытащить из смятой иномарки пассажира. Серьезная авария произошла три часа назад на пересечении улиц Профсоюзной и Ставского.

Звуки гидравлических ножниц, проблесковые маячки спасателей, пожарных и «скорой» привлекли к себе внимание десятков людей на Профсоюзной. В самый час пик здесь столкнулись иномарки.

По словам участника аварии — водителя «Форда» Анатолия Суслова, он выезжал с второстепенного проспекта Ставского. В этот момент на Профсоюзной его зацепила «Хонда», которая ехала со стороны больницы к железнодорожному вокзалу.

«Остановился, а он уже на скорости зацепил меня. Зацепился, оторвал бампер, его начало крутить, он ударил другую машину», — рассказывает водитель автомобиля «Форд» Анатолий Суслов.

«Хонду» развернуло так что она влетела в припаркованный «ВАЗ», а он врезался в припаркованный «Хендай». По словам очевидцев, в иномарке помимо водителя было еще два пассажира. Они живы, но одного сильно зажало в дверях, поэтому к нему на помощь пришли медики и спасатели.

«Молодой человек, 21 год. Извлечен сотрудниками пожарной охраны, вместе с сотрудниками спасательных сил. Эвакуирован и передан в руки медиков», — комментирует заместитель начальника 3 пожарно-спасательной части Андрей Толопченко.

Пострадавших отправили в больницу. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства происшествия.