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ПРОИСШЕСТВИЯ

СК: подозреваемый в убийстве 9-летней девочки в Константиновском районе признал вину

12:51 Понедельник, 24.07.2017

31-летний житель Константиновского района полностью признал свою вину в убийстве 9-летней девочки, которая жила с ним по соседству. Ранее следователи провели с участием подозреваемого проверку показаний на месте преступления. Сейчас мужчина решением суда заключен под стражу, проводятся судебно-медицинские, молекулярно-генетические и другие экспертизы. Расследование дела продолжается, сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Ростовской области.

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