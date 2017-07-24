СК: подозреваемый в убийстве 9-летней девочки в Константиновском районе признал вину
31-летний житель Константиновского района полностью признал свою вину в убийстве 9-летней девочки, которая жила с ним по соседству. Ранее следователи провели с участием подозреваемого проверку показаний на месте преступления. Сейчас мужчина решением суда заключен под стражу, проводятся судебно-медицинские, молекулярно-генетические и другие экспертизы. Расследование дела продолжается, сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Ростовской области.
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