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ПРОИСШЕСТВИЯ

СК возбудил уголовное дело по факту убийства на трассе «Ростов-Таганрог»

23:24 Вторник, 11.07.2017

По факту убийства на трассе «Ростов-Таганрог» возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета Ростовской области.
Подозреваемый несколько раз выстрелил в движущийся в попутном направлении автомобиль «Хендай Солярис», в котором находились его бывшая жена 1981 года рождения и ее отец 1960 года рождения,
Нападавший являлся сотрудником полиции, его уже задержали и уволили из органов.

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