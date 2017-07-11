СК возбудил уголовное дело по факту убийства на трассе «Ростов-Таганрог»

По факту убийства на трассе «Ростов-Таганрог» возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета Ростовской области.

Подозреваемый несколько раз выстрелил в движущийся в попутном направлении автомобиль «Хендай Солярис», в котором находились его бывшая жена 1981 года рождения и ее отец 1960 года рождения,

Нападавший являлся сотрудником полиции, его уже задержали и уволили из органов.