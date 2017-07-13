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ПРОИСШЕСТВИЯ

СКЖД: за год на треть выросло количество ДТП на железной дороге

15:35 Четверг, 13.07.2017

14-08

Число ДТП на железной дороге в этом году выросло почти на треть. Данные за первые шесть месяцев сегодня опубликовала пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги. Всего на магистрали произошло почти два десятка аварий. Погиб один человек, 16 получили травмы. Кроме того на переездах зафиксировали почти 700 нарушений ПДД. Больше ста водителей привлечены к ответственности.

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