Сладости с «сюрпризом»: пирожные в донских магазинах не прошли тест на качество

Департамент потребительского рынка Ростовской области проверил в донских магазинах кондитерские изделия из разных регионов России. В результате исследования проверку качества не прошли 7 из 11 закупленных образцов. Эксперты обнаружили в пирожных микроорганизмы, в том числе бактерии группы кишечной палочки, дрожжи, плесень.

В официальном сообщении департамента перечислены производители кондитерских изделий, продукция которых оказалась некачественной:

- ОАО «Хлебпром», г. Челябинск (пирожное «Колечки оригинальные»)

- ООО «Татьяна», г. Воронеж (пирожное бисквитное «Любовник»)

- ООО ТД «ТОРТЫ», Республика Татарстан (пирожные заварные «Профитроли ассорти»)

- АО «Тандер», г. Ростов-на-Дону, магазин «Магнит» (пирожное корзиночка «Фруктовое лукошко»)

- ООО «Метрополис», Краснодарский край (пирожные «Пьяная вишня»)

- пекарня «Тихий Дон» г. Ростов-на-Дону (эклер с йогуртово-малиновым кремом)

- кондитерская «Итальянский квартал» г. Ростов-на-Дону (корзиночка с белковым кремом).

«Потребителям следует быть особо внимательными при приобретении кондитерских изделий летом, поскольку в этот период продукция может быстро испортиться. Именно поэтому необходимо обращать особое внимание на срок годности продукции и условия хранения. Так же не стоит забывать о праве любого покупателя ознакомиться с документами, подтверждающими качество и происхождение продуктов питания. По требованию потребителя представители магазина должны предоставить декларацию о соответствии продукции», — рассказала директор департамента потребительского рынка области Ирина Теларова.

Департаментом потребительского рынка Ростовской области проинформированы Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека тех субъектов РФ, на территории которых производятся некачественные товары. Также информационные письма были направлены в предприятия, выпустившие и реализующие некачественную продукцию, уточнили в департаменте