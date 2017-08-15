Следком: в бассейне одного из гостиничных комплексов Ростова утонул человек

В бассейне одного из гостиничных комплексов Ростова утонул человек. Об этом «Дон-ТР» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета. По факту ЧП проводится проверка, подробности произошедшего уточняются, подчеркнули в ведомстве.