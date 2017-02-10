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ПРОИСШЕСТВИЯ

Следователи проверяют информацию о малыше, гуляющем на морозе в одних ползунках

22:40 Пятница, 10.02.2017

Региональный Следком проверит информацию о полуторогодовалом ребенке в Ростове, который вышел на мороз в одних ползунках. Такая информация появилась в СМИ. Малыш ушел из-под присмотра уснувшего родственника. Его увидели соседи и вызвали «скорую». У ребенка диагностировали переохлаждение.

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