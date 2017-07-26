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ПРОИСШЕСТВИЯ

Следователи выясняют обстоятельства гибели сторожа на конезаводе

15:42 Среда, 26.07.2017

В Сальском районе выясняют обстоятельства гибели сторожа на конезаводе имени Буденного. Тело мужчины обнаружили после того, как потушили крупный пожар.

По предварительным данным регионального управления Следственного комитета, погибшего нашли в здании конюшни. При осмотре эксперты отметили наличие ожогов, однако, травм, которые указывали бы на насильственную смерть, не выявили. Проведен осмотр места происшествия, назначено проведение судебной экспертизы.

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