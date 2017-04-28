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ПРОИСШЕСТВИЯ

Следователи выясняют в Азове обстоятельства гибели 7-летнего мальчика

13:54 Пятница, 28.04.2017

В Азове устанавливают обстоятельства гибели ребенка. Как сообщили в пресс-службе донского управления Следственного комитета, 7-летний мальчик остался один дома. По одной из версий, он поджог пластиковые игрушки. Отравившись продуктами горения, школьник скончался. Эксперты уже осмотрели место происшествия и опросили свидетелей. Назначено проведение медицинской и пожаро-технической экспертиз.

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