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ПРОИСШЕСТВИЯ

Следователи выясняют в Таганроге обстоятельства гибели пожилой женщины

11:08 Четверг, 04.05.2017

В Таганроге следователи выясняют обстоятельства гибели 80-летней местной жительницы. По данным пресс-службы регионального управления Следственного комитета, 3 мая женщина вошла в салон автобуса, который следовал по маршруту №31. После того, как он поехал, пожилая пассажирка упала, потеряв сознание. Прибывшие на место медики констатировали ее смерть. Сотрудники ведомства уже провели осмотр места происшествия и опросили свидетелей. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

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