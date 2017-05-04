Следователи выясняют в Таганроге обстоятельства гибели пожилой женщины

В Таганроге следователи выясняют обстоятельства гибели 80-летней местной жительницы. По данным пресс-службы регионального управления Следственного комитета, 3 мая женщина вошла в салон автобуса, который следовал по маршруту №31. После того, как он поехал, пожилая пассажирка упала, потеряв сознание. Прибывшие на место медики констатировали ее смерть. Сотрудники ведомства уже провели осмотр места происшествия и опросили свидетелей. Назначена судебно-медицинская экспертиза.