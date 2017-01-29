Смертельное ДТП в Шахтах: Kia ночью протаранила киоск

На улице Парковой в городе Шахты Ростовской области ночью произошло ДТП. По предварительным данным пресс-службы регионального ГУ МВД России, водитель «Киа Церато» не справился с управлением и врезался в киоск. В результате ДТП водитель и пассажир от полученных травм погибли. По факту аварии полицейские проводят проверку, сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего, подчеркнули в ведомстве.