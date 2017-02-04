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ПРОИСШЕСТВИЯ

СМИ: ‘На стадионе ‘Ростов-Арена’ погиб рабочий’

10:34 Суббота, 04.02.2017

Донские СМИ со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД и соцсети сообщают о том, что на стройплощадке стадиона «Ростов-Арена» погиб рабочий. Так издания приводят информацию о том, что на 20-летнего мужчину упал металлический настил. Пострадавший скончался в больнице.

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