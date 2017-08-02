Смог от горящей свалки в Волгодонском районе распространился на десятки километров

В станице Романовской Волгодонского района Ростовской области пожар на свалке произошел еще 1 августа. Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС России, огонь удалось быстро локализовать, но тление, из-за которого поднялся удушающий смог, продолжается. Сейчас на месте ЧП все еще работают пожарные — они производят проливку свалки, чтобы полностью исключить возможность повторного возгорания.