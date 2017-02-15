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ПРОИСШЕСТВИЯ

Сотрудники ГИБДД просят водителей быть осторожными

0:30 Среда, 15.02.2017

В связи с резким ухудшением метеорологических условий полицейские Ростовской области призывают водителей и пешеходов быть предельно внимательными и осторожными на дороге.
Водителям необходимо увеличить дистанцию до двигающегося впереди транспортного средства, выбирать скорость движения, обеспечивающую постоянный контроль над дорожной обстановкой и не совершать маневров, не убедившись в их безопасности.
При переходе проезжей части пешеходы должны убедиться в своей безопасности и не переходить дорогу в неустановленном месте. В тёмное время суток следует использовать светоотражающие элементы.
Полицейские напоминают, что сев за руль, необходимо пристегнуться и включить ближний свет фар.

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