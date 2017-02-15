Сотрудники ГИБДД просят водителей быть осторожными
В связи с резким ухудшением метеорологических условий полицейские Ростовской области призывают водителей и пешеходов быть предельно внимательными и осторожными на дороге.
Водителям необходимо увеличить дистанцию до двигающегося впереди транспортного средства, выбирать скорость движения, обеспечивающую постоянный контроль над дорожной обстановкой и не совершать маневров, не убедившись в их безопасности.
При переходе проезжей части пешеходы должны убедиться в своей безопасности и не переходить дорогу в неустановленном месте. В тёмное время суток следует использовать светоотражающие элементы.
Полицейские напоминают, что сев за руль, необходимо пристегнуться и включить ближний свет фар.
Комментарии
Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.
Комментариев нет.