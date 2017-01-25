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ПРОИСШЕСТВИЯ

Сотрудница ювелирного магазина украла украшения на 150 тысяч рублей

10:36 Среда, 25.01.2017

Работники одного из ростовских ювелирных магазинов обратились в дежурную часть с заявлением о краже. Полицейские оперативно выявили и задержали подозреваемую в преступлении. Ею оказалась одна из сотрудниц магазина. 21-летняя ростовчанка похитила украшения на сумму более 150 тысяч рублей.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области, часть похищенных ювелирных изделий у девушки изъяли, остальные украшения она успела сдать в ломбард. В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело по статье «Кража», сообщили в ведомстве.

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