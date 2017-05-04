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ПРОИСШЕСТВИЯ

Соцсети: на электростанции в районе поселка Янтарный произошло два взрыва

12:34 Четверг, 04.05.2017

В соцсетях появилась информация о том, что на электростанции в районе поселка Янтарный произошло два мощных взрыва. В комментариях пользователи сети Интернет, в свою очередь, сообщают о коротких отключениях света. Так секундное «моргание» заметили многие ростовчане: в Пролетарском районе, на Военведе, Северном, Каменке, на рынке «Алмаз».

Фото взято в сообществе Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону, vk.com.

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