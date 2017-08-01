Сточные воды Аксая грозят экологическим бедствием всему донскому региону

Экологическое бедствие в Аксае. Пять тысяч человек стали заложниками сточных вод. Нечистоты наносят масштабный вред природе, а в зоне риска — все жители Дона. Эксперты регионального штаба Общероссийского народного фронта отреагировали на жалобу жителей и провели рейд.

Издалека место загрязнения выглядит живописными рощами, уютно расположившимися над естественными балками. Желание любоваться природными красотами отпадает, если приблизиться к этим зарослям на полсотни метров. Едкий удушающий запах безошибочно подсказывает — канализационные стоки.

«Представляете, здесь живёт 5 тысяч членов садоводства. Здесь живёт на постоянной основе около 3 тысяч человек. И это всё нюхают», — говорит житель садоводческого товарищества Виктор Шутов.

Огромная труба, по которой идут практически все сточные воды Аксая и окрестностей, выбрасывает нечистоты в речушку Камышеватую. Далее через сеть балок и низин — в верхний Темерник. Потом Ростовское море, Темерник и, наконец, Дон. Запах — это самое безобидное во всём этом экологическом нонсенсе, говорят учёные.

«Сальмонеллёз, все виды паразитозов, кишечные инфекции — они все имеют водный фактор распространения. У нас поверхностные водозаборы в регионе. Всё, что мы нагадили здесь, потом окажется в Дону с фатальнейшей неизбежностью», — говорит эксперт центрального совета ОНФ по проблемам экологии Александр Пригодин.

В зоне риска — все жители донского региона, но первыми тревогу забили местные садоводы. Именно они обратились к экспертам Общероссийского народного фронта. Те в свою очередь организовали рейд и призвали к ответу все ведомства и структуры, причастные к экологическому бедствию.

«Сроки, ответственное учреждение — министерство либо администрация, фамилия человека, и, соответственно, когда это должно быть сделано, ремонт этого участка трубы если не будет сделан, Росприроднадзор должен писать не только протоколы, но есть право в том числе направлять материалы на возбуждение уголовной ответственности», — говорит руководитель рабочей группы по экологии регионального штаба Общероссийского народного фронта Алексей Мирошниченко.

Главный вопрос — почему тратятся сотни миллионов рублей на очистку реки Темерник в её низовьях, в то время как здесь, у истоков, нет никаких препятствий потоку нечистот.

«К тому моменту, когда очистные будут построены, чистить нам, поверьте будет нечего. Экологическая реабилитация подразумевает комплексный подход», — говорит начальник управления природных ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области Юлия Болонкина.

Очистные сооружения для Аксайского района — капитальные и мощные — начали возводить ещё 30 лет назад. Но так и не достроили. В первом десятилетии 21 века предприняли попытку возобновить строительство. Разработали проект, который устарел ещё до его реализации. И вот теперь — третья попытка. В конце прошлого года объявили конкурс на создание новых очистных — современных, закрытого типа.

«Стоимость работ по проектированию — 18,9 миллионов рублей. По контракту срок завершения — до 1 апреля 2018 года. После получения положительного заключения экспертизы будет сразу рассмотрен вопрос финансирования строительно-монтажных работ», — говорит начальник отдела по эксплуатации и развития систем водопроводного хозяйства Министерства ЖКХ Ростовской области Виктор Волобуев.

В лучшем случае, строить настоящие очистные сооружения начнут в следующем году. Закончат, опять же при удачном стечении экономических обстоятельств, года через два — три. До этого очищать стоки будут по-старому. Как сейчас: труба — каскад прудов-отстойников — сброс в Темерник. Обещают добавить пару приёмов для более эффективной очистки.

«Дополнительно планируется для улучшения аэрации, то есть для улучшения биологических процессов очистки, установка аэраторов во втором биологическом пруду. В этом году один, в следующем ещё один. Это всё, что можно сделать на данный момент», — говорит главный инженер Аксайского ПМК Олег Стешин.

Пока организацию, эксплуатирующую эту систему водоотведения, штрафуют за недоочистку стоков, та пытается делать хотя бы что-то. Почистили часть большой сточной канавы, ведущей к прудам-отстойникам. Готовятся к установке аэраторов. Огромную брешь в трубе — именно через неё сейчас стекают все нечистоты Аксайского района — обещают заделать к концу сентября.