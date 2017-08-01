СУ СК: житель Новошахтинска обвиняется в убийстве 10-месячного сына

Житель Новошахтинска предстанет перед судом по обвинению в убийстве своего 10-месячного сына. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области.

По версии следствия, происшествие произошло в декабре 2016 года. Находясь в нетрезвом состоянии у себя дома, обвиняемый схватил своего плачущего 10-месячного сына и несколько раз ударил его головой о деревянную крышку сундука. После этого мужчина с силой бросил ребенка на пол. Как сообщили в ведомстве, мальчик умер на месте от тупой сочетанной травмы головы, туловища и верхних конечностей.

Когда отец погибшего понял, что произошло, он завернул тело ребенка в женскую куртку и спрятал в сарае. Теперь обвиняемый ждет суда. Следствием собрано достаточно доказательств, сообщается в пресс-службе следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области.