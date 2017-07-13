Суд Децла против Басты: ТО «Gazgolder» выступает за открытое заседание

Сегодня в Октябрьском суде Ростова-на-Дону прошли предварительные слушания по иску Кирилла Толмацкого, известного под псевдонимом «Децл», к ростовчанину Василию Вакуленко, выступающему под псевдонимом «Баста». После заседания представители творческого объединения «Gazgolder», которое возглавляет Василий Вакуленнко, сделали официальное заявление. В нем они выступили за открытый формат заседаний с присутствием прессы.

«На предварительном слушании сегодня мы узнали, что представители Толмацкого изъявили желание подать ходатайство о том, чтобы СМИ не были допущены на следующее заседание суда, чтобы оно проходило в строго закрытом режиме. Мы выступаем категорически против этого. И будем возражать против удовлетворения их ходатайства», — говорится в официальном заявлении ТО «Gazgolder»

Следующее заседание суда назначено на 15 августа.