Суд по делу об обманутых дольщиках ЖК «Европейский»: Давида Исраеляна оставили в СИЗО

Сегодня областной суд постановил оставить в ростовском СИЗО Давида Исраеляна. Он обвиняется в мошенничестве при строительстве Жилого комплекса «Европейский». Напомню, пострадавшими по делу числятся свыше тысячи дольщиков, сумма ущерба — два миллиарда рублей. Защита Давида Исраиляна сегодня предоставила документ о том, что задержанный стал многодетным папой. К моменту сегодняшнего слушания он усыновил пятеро детей. Адвокат подследственного от общения с прессой отказался, а дольщики добиваются, чтобы и второй участник дела Вартан Исраелян был заключен под стражу, а не находился под домашним арестом.