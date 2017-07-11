Суд по делу об обманутых дольщиках ЖК «Европейский»: Давида Исраеляна оставили в СИЗО
Сегодня областной суд постановил оставить в ростовском СИЗО Давида Исраеляна. Он обвиняется в мошенничестве при строительстве Жилого комплекса «Европейский». Напомню, пострадавшими по делу числятся свыше тысячи дольщиков, сумма ущерба — два миллиарда рублей. Защита Давида Исраиляна сегодня предоставила документ о том, что задержанный стал многодетным папой. К моменту сегодняшнего слушания он усыновил пятеро детей. Адвокат подследственного от общения с прессой отказался, а дольщики добиваются, чтобы и второй участник дела Вартан Исраелян был заключен под стражу, а не находился под домашним арестом.
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