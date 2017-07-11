Лента новостей

ПРОИСШЕСТВИЯ

Суд по делу об обманутых дольщиках ЖК «Европейский»: Давида Исраеляна оставили в СИЗО

21:33 Вторник, 11.07.2017

Сегодня областной суд постановил оставить в ростовском СИЗО Давида Исраеляна. Он обвиняется в мошенничестве при строительстве Жилого комплекса «Европейский». Напомню, пострадавшими по делу числятся свыше тысячи дольщиков, сумма ущерба — два миллиарда рублей. Защита Давида Исраиляна сегодня предоставила документ о том, что задержанный стал многодетным папой. К моменту сегодняшнего слушания он усыновил пятеро детей. Адвокат подследственного от общения с прессой отказался, а дольщики добиваются, чтобы и второй участник дела Вартан Исраелян был заключен под стражу, а не находился под домашним арестом.

Еще темы рубрики

11 июля 2017
СК возбудил уголовное дело по факту убийства на трассе «Ростов-Таганрог»
K7t17h9gFDo2
11 июля 2017
Полицейского, которого подозревают в убийстве на трассе «Ростов-Таганрог», уволили из органов. ВИДЕО ЗАДЕРЖАНИЯ
11 июля 2017
Суд по делу об обманутых дольщиках ЖК «Европейский»: Давида Исраеляна оставили в СИЗО
K7t17h9gFDo2
11 июля 2017
Убийство на трассе «Ростов-Таганрог»: выяснились новые подробности

Комментарии

Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.

Комментариев нет.