Суд приговорил к трем годам террористку, которая собиралась взорвать ТЦ в Ростове

Час назад Северо-кавказский окружной военный суд вынес приговор по делу террористки Виктории Семеновой. Суд назначил девушке наказание в виде лишения свободы сроком на три года в колонии общего режима.

В конце 2015 года вместе с еще двумя девушками — Татьяной Карпенко и Натальей Гришиной — они планировали совершить теракт, устроить взрыв в одном из торговых центров Ростова. По версии следствия, Карпенко и Гришина взяли на себя роль организаторов, а смертницей должна была стать именно Семенова. Они убедили Семенову, которая была на 8 месяце беременности, совершить теракт. Их задержали в январе 2015 года. Дома у обвиняемых нашли всё необходимое для изготовления взрывного устройства.

Виктория признала свою вину и сотрудничала со следствием. Поэтому слушания по делу Виктории Семеновой были выделены в отдельное производство.