Лента новостей

ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ

Суд приговорил к трем годам террористку, которая собиралась взорвать ТЦ в Ростове

15:40 Среда, 26.07.2017

Час назад Северо-кавказский окружной военный суд вынес приговор по делу террористки Виктории Семеновой. Суд назначил девушке наказание в виде лишения свободы сроком на три года в колонии общего режима.

В конце 2015 года вместе с еще двумя девушками — Татьяной Карпенко и Натальей Гришиной — они планировали совершить теракт, устроить взрыв в одном из торговых центров Ростова. По версии следствия, Карпенко и Гришина взяли на себя роль организаторов, а смертницей должна была стать именно Семенова. Они убедили Семенову, которая была на 8 месяце беременности, совершить теракт. Их задержали в январе 2015 года. Дома у обвиняемых нашли всё необходимое для изготовления взрывного устройства.

Виктория признала свою вину и сотрудничала со следствием. Поэтому слушания по делу Виктории Семеновой были выделены в отдельное производство.

Еще темы рубрики

RUSSIA_24 прямая трансляция
26 июля 2017
‘Россия 24. Дон’ онлайн-трансляция на сайте DONTR.RU
26 июля 2017
Суд приговорил к трем годам террористку, которая собиралась взорвать ТЦ в Ростове
26 июля 2017
Туляремия на Дону: первый за 20 лет случай зарегистрирован в Азовском районе
26 июля 2017
25 рублей: в августе в общественном транспорте Ростова подорожает проезд

Комментарии

Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.

Татьяна 26.07.2017

А она, когда выйдет, передумает устраивать теракт и явно начнет любить Россию и всех тех , кто её посадил??