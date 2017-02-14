Суд Ростова оставил директора концерна ‘Вант’ под стражей
Кировский суд Ростова оставил директора ростовского концерна «Вант» под стражей. Об этом пишет РБК. Ранее сообщалось, что Валерий Чабанов не может находиться в СИЗО из-за серьезного заболевания. По версии следствия, Чабанов похитил более 400 миллионов рублей дольщиков.
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