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ПРОИСШЕСТВИЯ

Суд вынес приговор лжетеррористу из Чертковского района

13:24 Среда, 15.02.2017

1 год и 3 месяца исправительных работ назначил суд лжетеррористу из Чертковского района. Обвиняемый в августе 2016 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, со своего мобильного телефона несколько раз набрал номер Службы «112″ и сообщил, что его супруга собирается совершить теракт на территории Краснодарского края. Следствие установило, что звонки были ложными. Приговором суда звонивший признан виновным. Кроме исправительных работ ему назначено удержание 15-ти процентов зарплаты в доход государства.

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