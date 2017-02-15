Суд вынес приговор лжетеррористу из Чертковского района

1 год и 3 месяца исправительных работ назначил суд лжетеррористу из Чертковского района. Обвиняемый в августе 2016 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, со своего мобильного телефона несколько раз набрал номер Службы «112″ и сообщил, что его супруга собирается совершить теракт на территории Краснодарского края. Следствие установило, что звонки были ложными. Приговором суда звонивший признан виновным. Кроме исправительных работ ему назначено удержание 15-ти процентов зарплаты в доход государства.