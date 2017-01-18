Священник, устроивший в Ростове массовое ДТП, отстранен от службы

Донские полицейские проводят расследование ночного ДТП в Ростове. Автоаварию с участием семи автомобилей спровоцировал пьяный водитель. Здесь, в переулке Халтуринском, этой ночью произошло серьезнейшее ДТП. Пострадало несколько автомобилей. На протяжении десятков метров разбросаны фрагменты и осколки машин. От сильнейшего удара пострадал даже фонарный столб — его буквально вырвало из земли.

Эти кадры очевидцы сняли сразу после аварии. Судя по видео, человек в одежде священника собирается уйти, но жители соседних домов останавливают его. Находится ли человек в состоянии шока или он пьян — на тот момент ещё неизвестно.

«Водитель не соблюдал дистанцию и столкнулся с движущимся в попутном направлении автомобилем «ВАЗ», после этого «Митсубиси» (Mitsubishi) допустил столкновение с пятью припаркованными транспортными средствами. После чего допустил наезд на опору линии электропередач», — говорит исполняющий обязанности начальника отдела пропаганды регионального управления ГИБДД Александр Мухин.

В этот момент в машине вместе с виновником ДТП ехали 32-летняя женщина и 8-летний ребенок. Они получили травмы и были госпитализированы. Помощь медиков понадобилась и самому водителю.

«Я видел, как его уже вытащили из машины. Он был в рясе с крестом, средних лет, довольно-таки молодой», — говорит очевидец Сергей Малевашкин.

За рулем оказался 26-летний священник Ростовской епархии Димитрий Кивилиди. Сегодня официальным указом донской митрополит отстранил его от священнослужения. Причина — управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

«Пострадавших в этом ДТП оказалось трое: сам священник, который получил незначительные травмы, и два его пассажира. Поскольку священник совершил данное ДТП в состоянии хотя и легкого, но все же алкогольного опьянения, глава Донской митрополии подписал указ «О запрещении данного священника в священном служении», то есть в ближайшее время он не имеет права совершать никакие действия как священник. В дальнейшем его судьба будет рассмотрена на духовном суде», — прокомментировал пресс-секретарь Донской митрополии Игорь Петровский.

Как сообщили нам в ГИБДД, проходить медицинское обследование на присутствие алкоголя в крови в ту ночь уже теперь бывший священник отказался — на что имел законное право, поясняют в полиции. Был составлен административный протокол и сейчас полиция выясняет все обстоятельства происшествия.