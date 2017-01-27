Таганрожец украл у доверчивой коллеги 50 тысяч рублей
В полицию города Таганрога обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что из ее сумки пропало 50 тысяч рублей. Как выяснили сотрудники ГУ МВД России по Ростовской области, незадолго до пропажи женщину подвозил ее коллега. Потерпевшая ненадолго вышла из машины, оставив сумку с деньгами в салоне авто. Полицейские по подозрению в краже задержали 33-летнего мужчину. В его отношении возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.
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