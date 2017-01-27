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ПРОИСШЕСТВИЯ

Таможенники изъяли у ростовчанина старинные ложки

16:20 Пятница, 27.01.2017

Старинные ложки изъяли у прилетевшего из Тбилиси ростовчанина. Об этом сегодня сообщает ростовская таможня. Восемь металлических столовых предметов с гравировками и клеймами обнаружены в ходе таможенного досмотра в аэропорту донской столицы. На некоторых изображены двуглавый орёл и Георгий Победоносец. Таможенники не исключают, что объекты представляют культурную ценность. Их отправили на экспертизу. Если она даст положительный результат, мужчину ждет административное наказание.

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