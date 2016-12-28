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ПРОИСШЕСТВИЯ

ТД ‘Русская свинина’ подал иск о банкротстве ‘Главного Ростовского мясокомбината’

10:33 Среда, 28.12.2016

Арбитражный суд Ростовской области ввел наблюдение в рамках процедуры банкротства в отношении ООО «Главный Ростовский мясокомбинат». Об этом сообщает РБК.

Временным управляющим назначен Александр Аброськин. Заседание по отчету конкурсного управляющего состоится 25 апреля будущего года. Издание отмечает, что иск о банкротстве «Главного Ростовского мясокомбината» из-за долга за поставку в размере 340 тысяч рублей подал торговый дом «Русская свинина».

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