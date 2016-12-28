ТД ‘Русская свинина’ подал иск о банкротстве ‘Главного Ростовского мясокомбината’
Арбитражный суд Ростовской области ввел наблюдение в рамках процедуры банкротства в отношении ООО «Главный Ростовский мясокомбинат». Об этом сообщает РБК.
Временным управляющим назначен Александр Аброськин. Заседание по отчету конкурсного управляющего состоится 25 апреля будущего года. Издание отмечает, что иск о банкротстве «Главного Ростовского мясокомбината» из-за долга за поставку в размере 340 тысяч рублей подал торговый дом «Русская свинина».
Комментарии
Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.
Комментариев нет.