ТД ‘Русская свинина’ подал иск о банкротстве ‘Главного Ростовского мясокомбината’

Арбитражный суд Ростовской области ввел наблюдение в рамках процедуры банкротства в отношении ООО «Главный Ростовский мясокомбинат». Об этом сообщает РБК.

Временным управляющим назначен Александр Аброськин. Заседание по отчету конкурсного управляющего состоится 25 апреля будущего года. Издание отмечает, что иск о банкротстве «Главного Ростовского мясокомбината» из-за долга за поставку в размере 340 тысяч рублей подал торговый дом «Русская свинина».