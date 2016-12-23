Тонну кормовой муки без документов пытался вывезти житель Украины из Ростовской области
В пункте пропуска «Матвеев Курган» ветеринарные инспекторы обнаружили, что житель Украины вывозил из Ростовской области тонну кормовой муки из рыбы без сопроводительных документов.
- Ветеринарные сопроводительные документы характеризуют территориальное и видовое происхождение, ветеринарно-санитарное состояние продукции, а также эпизоотическое благополучие места ее выхода. Отсутствие данных документов на продукцию является грубым нарушением ветеринарного законодательства, — сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.
Инспекторы приняли решение не пропускать муку через пункт пропуска, груз возвращен.
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