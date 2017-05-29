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ПРОИСШЕСТВИЯ

Тополиный пух стал причиной пожара в Ростовском зоопарке

22:28 Воскресенье, 28.05.2017

DSC_0707 Пламя вспыхнуло сегодня вечером в вольере для слонов. На место незамедлительно были вызваны пожарные расчеты. Огонь потушили в кратчайшие сроки. Как сообщили «Дон-ТР» в пресс-службе зоосада, слоны в это время находились в внутри помещения. Животные не пострадали.

Сейчас в Ростовском зоопарке проживает семейство слонов: пап Юма, мама Синта, старшая дочь Ситара и маленькая Эколь.

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Александр 28.05.2017

«А лисички взяли спички, до слонов в вольер зашли, тополиный пух зажгли!»
Нет. Наверное кто-то из слонов кинул спичку прямо на тополиный пух.