Тополиный пух стал причиной пожара в Ростовском зоопарке

Пламя вспыхнуло сегодня вечером в вольере для слонов. На место незамедлительно были вызваны пожарные расчеты. Огонь потушили в кратчайшие сроки. Как сообщили «Дон-ТР» в пресс-службе зоосада, слоны в это время находились в внутри помещения. Животные не пострадали.

Сейчас в Ростовском зоопарке проживает семейство слонов: пап Юма, мама Синта, старшая дочь Ситара и маленькая Эколь.