Тревожная статистика МЧС: за лето в водоемах Дона утонули 45 человек
Пляжный сезон этим летом оказался намного короче привычного. Однако даже за это время Ростовская область потеряла десятки своих жителей. Первые итоги печальной статистики подводят донские спасатели. 45 утонувших — тревожные цифры, которые заставляют проводить анализ и вновь выходить в контрольные рейды.
Уже сейчас можно подвести некоторые печальные итоги лета 2017 года, говорят спасатели. В Ростовской области утонуло 45 человек. В прошлом сезоне это число было выше — 63, но, по словам сотрудников МЧС, статистика все равно тревожная.
В большинстве случаев виной всему крепкие спиртные напитки. 80 процентов утонувших были пьяны. Вторая по распространенности причина трагедии — купание в запрещенных и опасных местах. В Ростове это, например, старые причалы и бывшие портовые строения.
«Мальчик отдыхал на необорудованном пляже. Он прыгнул с дерева и ударился об воду, из-за этого утонул. Нелепая смерть. Люди рядом были, они окзали ему первую помощь, но спасти не смогли», — рассказывает главный государственный инспектор по маломерным судам Ростовской области Олег Силин.
В Ростове есть несколько пляжей, которые проверены спасателями. Специалисты могут дать гарантию, что, по крайней мере, на дне водоемов в проверенных местах отдыхающих не будут ждать неприятные сюрпризы. Это два пляжа на Зеленом острове, центральный городской — правда сейчас он на реконструкции, парк Дружба, карьер на Западном и Ростовское море.
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